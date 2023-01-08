قالیباف: الاساءة الاخيرة لمجلة شارلي ابدو تعود الى الافتقار إلى المنطق

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في إشارة إلى إهانة المجلة الفرنسية للامام السيد علي الخامنئي إن هذه الإهانة تعود الى الافتقار إلى المنطق وعلامة على غضب الجبهة الغربية من فشل مشروع اثارة اعمال الشغب في ايران.

وأضاف لقد استخدم أعداء الثورة الإسلامية كل قدراتهم السياسية والاقتصادية والدولية والإعلامية والأمنية ضد بلادنا واستهدفوا القيادة الحكيمة والشعبية للثورة في عمل جبان.

وتابع ان الشعب الايراني ورغم ما يواجه من المشاكل الاقتصادية قدم دعمه للجمهورية الاسلامية الايرانية على حد تعبير الشهيد سليماني وأبطل خطة أعداء البلاد مضيفا أن الأعداء وبعد ما فشلوا في مشروعهم وباتوا عاجزين لجأوا الى مثل هذا الانتهاك المخزي.

و اشار قاليباف من الواضح أن مثل هذه الأعمال ستزيد من إصرار الشعب الإيراني على التحرك نحو الاستقلال وتحقيق التقدم في البلاد ملفتا انه من الضروري أن تواصل وزارة الخارجية الإيرانية باقتدار إجراءاتها تجاه الحكومة الفرنسية كي يدرك الجميع بانه لا يسمح لاي شخص الاهانة للرموز والمعتقدات الوطنية للشعب الايراني.

ولفت ايضا الى مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل مجموعة من المواطنين الأعزاء ، معظمهم من شباب النخبة، تثقل علی صدر الشعب الإيراني.

و تابع مرة أخرى ، نقدم تعازينا القلبية لأسر هؤلاء الأحباء ونعرب عن تعاطفنا العميق معهم ومن المؤمل أنه مع استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بتلك الحادثة التي لا تزال جارية بناءً على أوامر سماحة الامام الخامنئي بالتعاون مع الجهات المسؤولة والمؤسسات ذات الصلة وحضور أسر الضحايا وممثليهم ، سيتم الرد على دعوى شهداء هذه الواقعة في إطار القانون وبالطريقة المناسبة.

المصدر: وكالة ارنا