اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2023 - 14:22

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 1 ساعة 6 January، 2023
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