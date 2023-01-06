اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2023 - 14:22
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
منذ 1 ساعة
6 January، 2023
عاجل
جبل صبيح
قوات الاحتلال
مواجهات
نابلس
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