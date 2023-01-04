الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2023 - 19:50
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الشيخ نعيم قاسم في المؤتمر الدولي الأول لمدرسة القائد الشهيد قاسم سليماني: سنبقى في الميدان وستبقى المقاومة راسخة وثابتة
الشيخ قاسم: من خلال الحاج سليماني تعلمنا ان الجهاد ليس سلاحا تقاتل به فقط بل هو إيمان وفكر ووعي وسيادة وأخلاق أيضا
جيش العدو: إصابة جندي في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين أثناء عملية اعتقال ببلدة قباطيا جنوب جنين فجرا
رابطة علماء اليمن: ندين اقتحام ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك
نواب أردنيون يطالبون الحكومة باتخاذ مواقف جادة تجاه كيان العدو الإسرائيلي
الإمام الخامنئي خلال لقائه ناشطات إيرانيات: أمام نفاق الغرب وادعاءاته إن موقفنا في قضية المرأة موقف المطالب لا المدافع
الإمام الخامنئي: موقفنا ليس موقف دفاع في قضية المرأة لأننا نتحدث حسب العقيدة الإسلامية لذلك فإنه موقف إسلامي
الإمام الخامنئي: الغرب الحديث مذنب في قضية المرأة ومرتكب الجريمة
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: نأمل في مواصلة المفاوضات بصيغة تركيا وروسيا وسوريا
الدفاع الروسية: ارتفاع عدد خسائر العسكريين الروس في القصف على مركز تجمع لهم في ماكييفكا إلى 89 قتيلا
الدفاع الروسية: استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة رغم حظر ذلك كشف تجمّعهم للعدو
الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم
غازبروم: تجاوز المستوى اليومي لصادرات الغاز إلى الصين في 1 و3 كانون الثاني
مجلس النواب الأمريكي يخفق في انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له
منذ 2 ساعة
4 January، 2023
الامارات
الرئيس الاسد
سورية
عبد الله بن زايد آل نهيان
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