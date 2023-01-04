سوريا… صاروخان يصيبان احدى قواعد الاحتلال الأمريكي…والأخير يواصل سرقة القمح والنفط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء، “سقوط صاروخين على قاعدة تضم قوات أمريكية شرق سوريا، دون التسبب في أي خسائر بشرية أو مادية”، وفقاً لزعمها. وقالت القيادة في بيان نشرته عبر “تويتر” “استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم البعثة “كونوكو” شمال سوريا اليوم في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لسوريا”، مضيفة أن “أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية زاروا موقع مصدر الصاروخ ووجدوا صاروخا ثالثا لم يتم إطلاقه”.

Two rockets targeted Coalition Forces in northeast Syria this morning. pic.twitter.com/uOCwSJpMwi — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 4, 2023

وزعم المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جو بوتشينو في بيان إن “الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة”، على حد تعبيره.

كلام بوتشينو يأتي في وقت واصلت فيه قوات بلاده، حسبما أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، سرقتها للقمح والنفط السوري، إذ نهبت الأربعاء حمولة من 60 شاحنة وصهريجاً من المادتين، وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة أن “رتلاً من 36 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق أخرجته قوات الاحتلال الأمريكي إلى قواعدها في شمال العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة”، مضيفة أن “رتلاً آخر من 24 شاحنة وصهريجاً، ترافقها عربات عسكرية أمريكية خرجت عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

المصدر: روسيا اليوم + سانا