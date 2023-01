سوريا… صاروخان يصيبان احدى قواعد الاحتلال الأمريكي…والأخير يواصل سرقة القمح والنفط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء، “سقوط صاروخين على قاعدة تضم قوات أمريكية شرق سوريا، دون التسبب في أي خسائر بشرية أو مادية”، وفقاً لزعمها. وقالت القيادة في بيان نشرته عبر “تويتر” “استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم البعثة “كونوكو” شمال سوريا اليوم في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لسوريا”، مضيفة أن “أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية زاروا موقع مصدر الصاروخ ووجدوا صاروخا ثالثا لم يتم إطلاقه”.

