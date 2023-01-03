وزير خارجية الإحتلال يقول إن المغرب ستستضيف “قمة النقب الثانية”

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد قمة لوزراء خارجية الكيان الإسرائيلي، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر آذار/مارس المقبل.

وأفاد موقع “مكور ريشون” الإسرائيلي نقلا عن كوهين قوله إنه “من المقرر عقد اجتماع عمل لمدراء وزارات الخارجية في أبوظبي الأسبوع المقبل استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب في آذار/مارس من العام الماضي، والتي من المقرر عقدها في المغرب في آذار/مارس المقبل”. وأضاف كوهين إن “توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا إضافية ليس سوى مسألة وقت”.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيغادر الكيان الإسرائيلي في زيارة رسمية إلى الإمارات مطلع الأسبوع المقبل. وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن زيارة نتنياهو ستكون أول زيارة دبلوماسية له في حكومته الجديدة، وأول زيارة علنية يقوم بها إلى أبوظبي.

وسترافق نتنياهو زوجته سارة، ورئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي، ووزراء آخرون في الحكومة، حيث سيكون الملف الإيراني محور زيارته، إلى جانب توطيد العلاقات بين الكيان المحتل والإمارات.

المصدر: مواقع