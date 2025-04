بالفيديو| مقتل ضابط روسي كبير بتفجير سيارة مفخخة في موسكو

قُتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكاليك، بانفجار في موسكو.

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيتريانكو، مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك “في تفجير سيارة مفخخة في بالاشيخا بمقاطعة موسكو”.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنّ الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع محشوة بشظايا قاتلة.

BREAKING:

Looks like Ukraine’s military intelligence has eliminated one of Russia’s top-level war criminals.

Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, Major General Yaroslav Moskalik, was killed in a car bomb explosion in Moscow this morning pic.twitter.com/mUPLv1UAP5

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2025