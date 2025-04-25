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April 25 2025 - 21:18

بالفيديو| مقتل ضابط روسي كبير بتفجير سيارة مفخخة في موسكو

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
موسكو
أخبار دولية - روسيا

قُتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكاليك، بانفجار في موسكو.

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيتريانكو، مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك “في تفجير سيارة مفخخة في بالاشيخا بمقاطعة موسكو”.

ياروسلاف موسكاليك
ياروسلاف موسكاليك

 

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنّ الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع محشوة بشظايا قاتلة.

 

وباشرت مجموعة التحقيق والعمليات، التي تضم محققين وخبراء في الطب الشرعي، بالإضافة إلى عناصر من وحدات إنفاذ القانون، عملية معاينة موقع الحادث.

وقدّر المحققون بأنّ قوة انفجار العبوة الناسفة المزروعة في السيارة تزيد عن 300 غرام مكافئ لمادة “تي أن تي”.

وانفجرت سيارة من نوع “فولكسفاغن غولف” بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف بمدينة بالاشيخا بمقاطعة موسكو، اليوم، وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي.

المصدر: مواقع

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