بالفيديو| مقتل ضابط روسي كبير بتفجير سيارة مفخخة في موسكو

قُتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكاليك، بانفجار في موسكو.

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيتريانكو، مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك “في تفجير سيارة مفخخة في بالاشيخا بمقاطعة موسكو”.

ياروسلاف موسكاليك

بالفيديو | لحظة انفجار السيارة المفخخة بضواحي #موسكو والتي قيل انها أستهدفت نائب رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان العامة في الجيش الروسي pic.twitter.com/1I5swuUnK5 — قناة المنار (@TVManar1) April 25, 2025

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنّ الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع محشوة بشظايا قاتلة.

BREAKING: Looks like Ukraine’s military intelligence has eliminated one of Russia’s top-level war criminals. Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, Major General Yaroslav Moskalik, was killed in a car bomb explosion in Moscow this morning pic.twitter.com/mUPLv1UAP5 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2025

وباشرت مجموعة التحقيق والعمليات، التي تضم محققين وخبراء في الطب الشرعي، بالإضافة إلى عناصر من وحدات إنفاذ القانون، عملية معاينة موقع الحادث.

وقدّر المحققون بأنّ قوة انفجار العبوة الناسفة المزروعة في السيارة تزيد عن 300 غرام مكافئ لمادة “تي أن تي”.

وانفجرت سيارة من نوع “فولكسفاغن غولف” بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف بمدينة بالاشيخا بمقاطعة موسكو، اليوم، وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي.

المصدر: مواقع