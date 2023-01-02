الخارجية الإيرانية: جريمة اغتيال الشهيد سليماني مثال على عمل إرهابي صممته ونفذته الولايات المتحدة

وتابع بيان الخارجية الايرانية “بدأت حكومة الولايات المتحدة الامريكية بادعاءات كاذبة، من بينها ادعاء مكافحة الإرهاب، في عمل إجرامي يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، بتصميم وتنفيذ هجوم إرهابي ضد الفريق الشهيد سليماني، كاحد كبار المسؤولين للجمهورية الإسلامية الايرانية، على أرض العراق وأثناء مهمة رسمية”، لافتاً إلى أن “النظام الأمريكي، يتحمل استناداً إلى المعايير القانونية والدولية، مسؤولية دولية محددة عن هذه الجريمة، وفي هذا الإطار يتحمل جميع مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية وقادتها وموكليها وأسبابها”

وفي السياق، أوضجحت الخارجية أنه “قامت لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة بقضية اغتيال واستشهاد الفريق سليماني ورفاقه من قبل وزارة الخارجية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالتحقيق والمتابعة في الجوانب القانونية لهذه القضية. واتخذت عدة إجراءات لمتابعة الموضوع على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية والدولية لضمان المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية وسوف نمضي بكل جدية حتى النتيجة النهائية”.

وأكدت مواصلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبالتالي فإن استشهاد الفريق قاسم سليماني، كان خسارة كبيرة بالنسبة لنا. لكن لا يعيق تحقيق الأهداف السامية للجمهورية الإسلامية الايرانية”.