الفلبين.. الفيضانات تخلف أكثر من 50 قتيلا وآلاف المنازل المدمرة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين لأكثر من 50 قتيلاً، وفقدان 19 آخرين. ووفقاً للمجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، فقد أبلغ عن 25 قتيلا في منطقة مينداناو الشمالية، وأن من بين المفقودين الـ 19 صيادين انقلبت قواربهم جراء الفيضانات.

وأفاد المجلس، في وقت سابق أن 44 شخصاً قتلوا جراء الفيضانات، كما تضرر أكثر من 4500 منزل، دمر منها 843 بشكل كامل، إلى جانب الطرق والجسور، كما تعاني بعض المناطق من انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف، أن “ما لا يقل عن 22 مدينة وبلدية في الفلبين أعلنت حالة الطوارئ، ما سيسمح باستغلال أموال الطوارئ لإعادة إعمار ما تضرر، بسرعة”.

المصدر: روسيا اليوم