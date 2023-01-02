عودة مطار دمشق الى الخدمة بعد العدوان الصهيوني الذي استهدفه فجرا

أعلنت وزارة النقل السـورية عودة مطار دمشق الدولي الى الخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم، وذلك بعد العدوان الجوي الصهيوني الذي استهدف المطار فجر اليوم.

وأشارت الوزارة الى أن كوادرها تمكنوا بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية من إزالة الأضرار الناجمة عن العدوان والمباشرة بإصلاحها ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الآخرى المتضررة.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد أنَّ العدوان الصهيوني على مطار دمشق حصل عبر استهدافه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، وأدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: قناة المنار