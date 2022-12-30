مسؤول النقابات في حزب الله عزى باستشهاد 10 عمال سوريين قضوا باعتداء ارهابي

تقدم مسؤول وحدة “النقابات والعمال المركزية” في حزب الله هاشم سلهب من عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطريين في سورية محمد شعبان عزوز، بالتعازي بالعمال السوريين العشرة الذين استشهدوا باعتداء ارهابي استهدف حافلات تقلهم الى حقل التيم النفطي.

وقال سلهب في بيان له “ببالغ الاسى الممزوج بالعز والفخر، تلقينا نبأ استشهاد عشرة عمال سوريين ابطال واصابة عاملين بطلين اخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي على ايدي اميركا المحتلة المجرمة وعملائها الارهابيين”، وتابع ان “شهادة الشموس السورية العشرة كما كل شهداء سوريا تؤكد بالدم سقوط اهداف الاحتلال الاميركي لاراض عربية سورية، وانه احتلال عدواني زائل تحت ضربات المقاومة والصمود لا محالة”.

واضاف سلهب “باسمي وباسم وحدة النقابات والعمال في حزب الله، نتقدم منكم ومن خلالكم للقيادة السورية العزيزة، وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار حافظ الاسد، ومن الشعب العربي السوري، ومن عمال وفلاحي سوريا، ومن عوائل الشهداء الاعزاء، باحر التعازي والمواساة، واسمى ايات الاعتزاز بهم، وبصبرهم وتضحياتهم، سائلين المولى عز وجل الشفاء العاجل للاخوة المصابين والجرحى، رمز العزة الكرامة والفداء، وحفظ الله سوريا منتصرة عزيزة شامخة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام