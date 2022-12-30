فيديوغراف | رحيل الأسطورة.. بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، والذي يعتبر في نظر كثيرين أعظم لاعب على مر العصور، عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته يوم الخميس.

وكتبت ابنة “الملك” كيلي ناسيمنتو على “إنستغرام” من مستشفى ألبرت أنشتاين في ساو باولو، حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر: “نشكرك… نحبك بلا حدود… ارقد بسلام”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار تقرير طبي إلى أن بيليه “توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون”.

المصدر: موقع المنار الرياضي