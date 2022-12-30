موظفو شركة الطيران “ريان إير” في بلجيكا يعلنون الإضراب خلال عطلات العام الجديد

افادت هيئة التلفزة والاذاعة البلجيكية RTBF بإعلان موظفي شركة الطيران ريان اير الاضراب خلال عطلات العام الجديد، ونتيجة لذلك تم إلغاء العديد من الرحلات التي كانت مجدولة.

وجاء في البيان الذي بثته الهيئة “تعلن طواقم طائرات رايان اير المتمركزة في بلجيكا عن عزمها تنظيم إضراب عن العمل في يومي 30 و 31 من شهر ديسمبر، وفي أيام 1 و 7 و 8 من شهر يناير”.

وبحسب الهيئة الإضرات يأتي احتجاجا على رفض الشركة ضمان الحد الأدنى للأجور وفق النظم البلجيكية لتوظيف العمالة.

وقد تم بالفعل إلغاء 140 رحلة طيران من أصل 355 كان من المفترض أن تقلع من مطار شارلروا خلال الايام الاولى من الإضراب.

ومن بين الوجهات المتضررة هلسنكي، تولوز، أغادير، البندقية، تينيريفي، برشلونة، الرباط، أليكانتي، ملقا.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي الروسية