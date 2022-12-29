الكنيست الإسرائيلي يصادق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 صوتاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2022 - 17:32

الكنيست الإسرائيلي يصادق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 صوتاً

منذ 33 mins 29 December، 2022
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