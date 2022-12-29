الكنيست الإسرائيلي يصادق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 صوتاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2022 - 17:32
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الكنيست الصهيوني يصادق على حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 63 صوتا
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الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: نرفض سياسة المراوغة التي يعتمدها رئيس الجمهورية وعليه تحمل مسؤولياته
الكنيست الإسرائيلي يصادق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 صوتاً
منذ 33 mins
29 December، 2022
عاجل
الكنيست الاسرائيلي
حكومة نتنياهو
كيان العدو
منح الثقة لحكومة نتياهو
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