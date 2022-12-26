الشيخ القطان هنأ المفتي حجازي واكدا على الاسراع بانتخاب رئيس على مستوى تطلعات اللبنانيين

قدم الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل على رأس وفد من الجمعية التهاني للمفتي الشيخ الدكتور وفيق حجازي لانتخابه مفتياً لقضاء راشيا في بلدته (بَكّا البقاعية).

ونوه الشيخ القطان بالخطوة التي اتخذها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والتي تمثلت باجراء الانتخابات على مستوى كل المحافظات وتمنى على سماحته أن تبقى دار الفتوى دارا جامعة لكل اللبنانيين على اختلاف انتماآتهم الطائفية والمذهبية والحزبية. كما وتداول المجتمعون بالأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها كافة اللبنانيين، وتمنوا على السياسيين الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يكون على مستوى رؤى وتطلعات كل اللبنانيين، كما تمنى على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بواجباتها للتخفيف من أعباء هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

المصدر: مراسل الموقع