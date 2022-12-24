وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون استهدفوا برجاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 21:04

وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون استهدفوا برجاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية

منذ 18 mins 24 December، 2022
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