بدء صرف الرواتب الجديدة للقطاع العام، والفوضى تسود امام المصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 17:18

بدء صرف الرواتب الجديدة للقطاع العام، والفوضى تسود امام المصارف

منذ 51 mins 23 December، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

تخلل استلام الموظفين والمتقاعدين رواتبهم اليوم الكثير من الفوضى..

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