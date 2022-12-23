بدء صرف الرواتب الجديدة للقطاع العام، والفوضى تسود امام المصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 17:18
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وسائل إعلام فرنسية: المشتبه به سبق أن هاجم مركزا للاجئين والادعاء يبحث أي خلفيات عنصرية محتملة لإطلاق النار
وزير الخارجية الروسي: الحل الأفضل للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا هو البدء بآلية لترسيم الحدود بين البلدين
بدء صرف الرواتب الجديدة للقطاع العام، والفوضى تسود امام المصارف
منذ 51 mins
23 December، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
تخلل استلام الموظفين والمتقاعدين رواتبهم اليوم الكثير من الفوضى..
المصارف في لبنان
رواتب القطاع العام
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