البرلمان الاوروبي لن يرسل مراقبين الى تونس لمراقبة الانتخابات النيابية

أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم غد السبت.

وأوضح البرلمان في بيان أنه إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ انطلقت خارج تونس عملية الاقتراع لانتخاب ممثلين عن البرلمان في ظل افتقاد أغلب الدوائر الانتخابية لمرشحين، ووسط اعتراض ومقاطعة العديد من الأاحزاب التونسية.

وتعد هذه الانتخابات واحدة من إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في الخامس والعشرين من تموز عام ألفين وواحد وعشرين، بعد حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد.

المصدر: قناة المنار