الجيش الروسي يدمر أنظمة الصواريخ الأوكرانية في زاباروجيه بوتيرة قياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2022 - 12:24

الجيش الروسي يدمر أنظمة الصواريخ الأوكرانية في زاباروجيه بوتيرة قياسية

منذ 37 mins 13 December، 2022
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أخبار دولية - روسيا

قال فلاديمير روغوف، رئيس “حركة نحن مع روسيا”، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، إن الجيش الروسي يدمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه بوتيرة قياسية.

وأضاف روغوف لوكالة نوفوستي: “في الأيام الأخيرة فقط، تم تدمير حوالي 12 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بما في ذلك HIMARS وMLRS وMARS-II، بالإضافة إلى محطات الرادار. كما تم استهداف مستودعات الذخيرة. وهذه أرقام قياسية لتدمير الأنظمة الصاروخية للعدو في مثل هذا الوقت القصير”.

ولفت إلى أن “استخدام أسلحة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية يجعل من الممكن تدمير مواقع القوات والمستودعات الأوكرانية بدقة”.

المصدر: وكالات

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