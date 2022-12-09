الصين والسعودية تؤكدان أهمية “حل الأزمة الأوكرانية سلمياً”… وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 14:04

الصين والسعودية تؤكدان أهمية “حل الأزمة الأوكرانية سلمياً”… وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية

منذ 31 mins 9 December، 2022
الصين والسعودية...تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية
الصين والسعودية...تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية
السعودية - عربي وإقليمي

أكدت كل من الصين والسعودية الجمعة، على “أهمية تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد”.

وجاء بيان مشترك صدر في ختام القمة السعودية الصينية، أشار الجانب الصيني إلى مبادرته ذات النقاط الست بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتقديمه لأوكرانيا مساعدات إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق.

كما أعربت الصين أعربت في هذا الصدد عن “تقديرها للجهود الإنسانية والسياسية التي بذلتها السعودية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة”، حسب قولها.

هذا وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

وبحسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية، فإن الاتفاقيات السعودية – الصينية شملت:

– خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

– مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

– اتفاقية بين المملكة والصين للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

كما وقعت وزارة البلدية السعودية 3 مذكرات مع الجانب الصيني تشمل “العمل على توفير 300 ألف وحدة سكنية بأعداد تتراوح ما بين 15 ألف – 30 ألف وحدة سكنية سنويا”.

ووقعت وزارة الاستثمار السعودية 3 مذكرات مع الجانب الصيني، وهي الآتية:

– إنشاء مجمع صناعي لصناعة الألمنيوم.

– إنشاء مشروع التكسير الهيدروجيني في مجال البتروكيماويات.

– توطين سلاسل الإمداد لعدد من الأجهزة الطبية وتطوير التقنية والبحث والتطوير.

المصدر: روسيا اليوم

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