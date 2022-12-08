سليم عون: لدى “التيار الوطني الحر” اكثر من خيار بالاستحقاق الرئاسي

اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون أن “الغضب أقل ما يكون بعد الممارسات التي حصلت وخرق الدستور والميثاقية واختصار توقيع رئيس الجمهورية بشخص رئيس الحكومة وليس بالوزراء كافة”.

وأشار عون في حديث له الخميس الى أن “قرار الخروج على الورقة البيضاء في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد يكون في جلسة الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، الا إذا حصل أي جديد في الساعات المتبقية قبل جلسة اليوم وأصبح البديل مقنعا”.

وقال عون “هناك أكثر من خيار لدى التيار الوطني الحر، ومن بين هذه الخيارات النائب ابراهيم كنعان الا انها ليست محصورة به فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام