الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص المطاطي و5 بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال قرب مدخل قرية أوصرين جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 19:56
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تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة الاربعاء والمخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات
النائب باسيل: قرارات الحكومة معرضة للسقوط بالوسائل القانونية ولن نقبل بفرض امر واقع والتعاطي مع نتائج الجلسة كشيء طبيعي
باسيل: لا تجعلوا الامور تتأزم وتراجعوا عن القرارات الخاطئة ومشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة
باسيل: لن نحضر الى مجلس النواب الا اذا كان هناك حاجة وطنية كبيرة تقتضي ذلك ونبحث عن مرشح جدي للرئاسة
الوزير محمد المرتضى: لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء والمرحلة تستدعي التعاون بعيدا عن السلبية والانفعالية
النائب كنعان: لجنة المال توصلت الى التريّث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلّقين بضريبة الدّخل على الرّواتب
وزارة الأمن الإيرانية: توقيف عدد من الخلايا الإرهابية في طهران وأصفهان وكردستان تضم 10 عناصر
وزارة الأمن الإيرانية: الخلايا كانت تخطط لعمليات إرهابية بإدارة مباشرة من مراكز في أوروبا وألبانيا
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
فصائل المقاومة الفلسطينية: عملية القدس المزدوجة كانت رداً واضحاً وصريحاً على عدوان الاحتلال ومغتصبيه الصهاينة
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو شعبنا لإشعال الأرض الفلسطينية المحتلة لهيباً تحت أقدام المغتصبين بكل الوسائل المتاحة
رئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية: الضفة الغربية ستكون من الجبهات الأكثر تهديدا لإسرائيل
وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير السعودي عادل الجبير: العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع
الكرملين: لا نرى آفاقا للتفاوض حول أوكرانيا ومن أجل تسوية الوضع هناك يجب تحقيق أهداف العملية العسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: هجمات الجيش الأوكراني على محطة زاباروجيا "إرهاب نووي"
نائب وزير الخارجية الروسي: التوصل إلى اتفاق بشأن محطة زاباروجيا لا يتوقف على روسيا والأمر يعود لكييف ومن يرعونها
الرئيس الصيني يزور السعودية الاربعاء ويشارك في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تدعو الشركات الأجنبية إلى العودة واستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج
بلومبرغ: روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية ردا على تحديد سقف لسعر نفطها
الوكالة الفيدرالية الألمانية: امتلاء جميع منشآت تخزين الغاز في البلاد لأول مرة في تاريخها
الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والاستثمارات في مجال الطاقة بدول غرب البلقان
اندونيسيا: زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة جاوا الاندونيسية ولا مخاوف من موجات تسونامي
الأمم المتحدة تحذر من أن الجفاف في الصومال يسبب حالة طوارئ كارثية
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص المطاطي و5 بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال قرب مدخل قرية أوصرين جنوب شرق نابلس
منذ 2 ساعة
6 December، 2022
اصابات بالرصاص المطاطي
الضفة الغربية
العدو الاسرائيلي
الهلال الاحمر الفلسطيني
فلسطين
نابلس
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