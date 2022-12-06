“جبهة العمل” نددت بزيارة هرتسوغ الى البحرين والامارات

نددت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الثلاثاء “بزيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ الى البحرين والإمارات”.

واكدت الجبهة ان “هذه الزيارة استفزازية وتهدف إلى مزيد من سياسة التطبيع في المنطقة وتعمّق الشرخ والتباعد بين الأنظمة والملوك وبين شعوبها المحقّة في رفضها لكل سياسات وزيارات التطبيع الخيانية مع العدو الصهيوني الغاصب”.

وأشادت الجبهة “بموقف الشعب البحريني والمعارضة البحرينية الرافضين لوجود هرتسوغ على أرضهم في رحلة سياحية خليجية ومن ثم لحضور مؤتمر الفضاء في أبو ظبي الذي ينظمه ويرعاه رئيس الإمارات محمد بن زايد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام