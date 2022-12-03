مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على دونيتسك.. والمدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية باتجاه زابوروجيه

أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، أن 5 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم في قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت القيادة في بيانها السبت، أن 14 مواطناً آخر أصيبوا بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

من جهته، أفاد مراسل “نوفوستي” أن مجموعة المدافع الروسية ذاتية الحركة من طراز “أكاتسيا”، تمكنت من دك وتدمير مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه.

ونقل المراسل عن قائد المجموعة المدفعية الروسية قوله “تم تكليفنا بمهمة تدمير مرابض مدفعية تابعة للعدو. ولتنفيذ ذلك تم تخصيص بطاريتين وتمركز العناصر في مواقع إطلاق النار، وبدأت عملية مراقبة الأهداف بواسطة الدرونات الطائرة”.

وأشار الضابط إلى أن المدافع الروسية دخلت في سجال مع مدافع العدو وتمكنت من تدميرها، مضيفاً أنه “اليوم تمكننا من تدمير المدفعية المعادية”.

المصدر: روسيا اليوم