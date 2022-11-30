مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في تفجير انتحاري غربي باكستان

قضى 3 أشخاص الأربعاء، وأصيب 27 آخرون، في تفجير انتحاري، استهدف حافلة للشرطة الباكستانية، في مدينة كويتا غربي البلاد.

وقالت الشرطة الباكستانية، وفق ما ذكره موقع “جيو” الباكستاني، أن الجرحى من رجال الشرطة والمدنيين نُقلوا إلى مستشفى قريب.

وذكرت الصحيفة الباكستانية، أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الانفجار فور الإبلاغ عن الحادث، لافتة إلى أنه تم إبطال مفعول قنابل أخرى كانت معدة للانفجار. وقال المفتش العام في كويتا، غلام أظفر محيسار، إن الانفجار كان هجوماً انتحارياً، نظراً لأنهم عثروا على بقايا شخص “انتحاري”، قرب مسرح الجريمة.

وتشهد المناطق الحدودية سلسلة من الهجمات التي يقوم بها مسلحون تابعون لحركة طالبان الباكستانية المحظورة وكذلك تنظيم “داعش” اللذين يتخذان من الأراضي الأفغانية ملاذاً لهم.

المصدر: سبوتنيك