الأمم المتحدة: أول سفينة تحمل أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2022 - 17:08

الأمم المتحدة: أول سفينة تحمل أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى إفريقيا

منذ 40 mins 29 November، 2022
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