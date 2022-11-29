الأمم المتحدة: أول سفينة تحمل أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 29 2022 - 17:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
إستشهاد راني مأمون فايز ابو علي بعد إصابته مجندة صهيونية بجروح خطيرة في عملية دهس في مستوطنة كوخاف يعقوب قرب رام الله
استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان في مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر عين غرب رام الله وبيت أمّر شمال الخليل
إندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر شمال الخليل
القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تعلن الإضراب الشامل اليوم حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة
حركة الجهاد الإسلامي: استمرار جرائم العدو واستباحة مدن القدس والضفة لن يثنيا شعبنا عن الاستمرار في صموده
وزير حرب العدو: حماس سجلت إنجازا قبل عام ونصف بجرّها اسرائيل عبر رشقة صواريخ واحدة باتجاه القدس الى عملية "حارس الأسوار"
بني غانتس: حماس نجحت في ربط الساحات الفلسطينية والأسوأ أنها نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبدأ زيارة رسمية الى طهران يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين
الرئيس الإيراني بعد لقائه السوداني: نعمل مع العراق لمكافحة المجاميع الإرهابية والتصدي لأي عامل يهدّد أمن البلدين
السيد رئيسي: استقرار المنطقة ينطلق من جهود المسؤولين فيها وحضور أميركا في المنطقة سيكون عاملا مزعزعا للاستقرار والأمن
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: أمن البلدين وحدة كاملة لا تتجزأ وهي جزء من أمن المنطقة
السوداني: حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية للإخلال بأمن ايران
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي في تغريدة على تويتر: أجمل عنوان للمونديال هو فلسطين
محافظ جبل لبنان: اتخاذ قرارات بحق مؤسسات تبيّن بنتيجة الفحوصات المخبرية وجود تلوث في عينات المياه المعبأة للشرب لديها
وزارة الطاقة: تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن الشهر الحالي للمناطق دون ارتفاع 700 متر هي 17585 ل ل لكل كيلو واط ساعة
وزارة الطاقة: تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن الشهر الحالي للمناطق فوق ارتفاع 700 متر هي 19343 ل ل لكل كيلو واط ساعة
البيت الأبيض: تركيا تعرضت لهجمات لكننا لا نريد رؤية تحركات داخل سوريا تؤدي لتقويض جهود مكافحة "داعش"
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: روسيا حوّلت البحر الأسود الى منطقة حرب وتسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية
الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يفشل في أوكرانيا ويحاول استخدام فصل الشتاء سلاحا في حربه
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زابوروجيا
وزير الطاقة القطري يعلن الموافقة على مدّ ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل
السلطات المغربية تفتح تحقيقاً اثر محاولة سائح فرنسي الانتحار بعد الاشتباه بأنّه قتل ولديه القاصرين في فندق في مراكش
رئيس الوزراء الياباني يطلب من حكومته زيادة الإنفاق الدفاعي من 1 % إلى 2 % بحلول العام 2027
الأمم المتحدة: أول سفينة تحمل أسمدة روسية غادرت هولندا متوجهة إلى إفريقيا
منذ 40 mins
29 November، 2022
الأمم المتحدة
هولندا
التعليقات
ذات صلة
الأمم المتحدة: قصف محطة زابوروجيه عمل متهور
مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة
الأزمة الروسية – الأوكرانية | هولندا تخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}