دعوى قضائية ضد ترامب وبومبيو والسفير الأمريكي والكاظمي بسبب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

رفعت عائلة نائب رئيس الحشد الشعبي السابق الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، ورئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي.

وأظهرت الوثيقة رفع دعوى من عائلة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس ضد ترامب وبومبيو والكاظمي بصفته رئيسا لجهاز المخابرات عندما اغتيل المهندس وقائد قوة القدس الإيراني السابق الجنرال قاسم سليمان، وتشير الدعوى إلى اتهامهم بالاشتراك في عملية اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني.

وورد في الدعوى اسم السفير الأمريكي دون تحديد اسم أي سفير، هل هو السابق ماثيو تولير أم السفيرة الحالية إلينيا رومانوسكي.

وكان محمد حسن جعفر شقيق الشهيد أبو مهدي المهندس أبرز الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية.

المصدر: وكالات