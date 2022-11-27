الدفاع الروسية: مقتل 210 أوكرانيين و100 مرتزق أجنبي بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 210 من الأوكرانيين ونحو 100 من المرتزقة الأجانب في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلن الناطق باسم وزراة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد، “القضاء على نحو 30 جنديًا أوكرانيًا على محور مستوطنة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية… والقضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا على محور كراسني-ليمان… والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات سوليدار وأوبيتنوي وكورديوموفكا ومايورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما أعلن كوناشينكوف “القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات نوفوميخائيلوفكا وبافلوفكا وشيفشينكو على محور جنوب دونيتسك… والقضاء على نحو 100 من المرتزقة الأجانب في قصف للقوات الجوية الروسية على نقاط انتشار مؤقتة لمسلحي ما يسمى ’الفيلق الأجنبي‘ في مستوطنة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف كوناشينكوف “تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة دنيبروبتروفسك، حيث تم تخزين أكثر من 100 صاروخ لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعدد ’هيمارس‘ وأكثر من سبعة آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من أعيرة كبيرة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك