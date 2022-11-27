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November 27 2022 - 14:06

تأجيل زيارة لافروف إلى مينسك بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي

منذ 2 ساعة 27 November، 2022
لافروف
أخبار دولية - روسيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مينسك، المخطط إجراؤها في 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: “بسبب الوفاة المفاجئة لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تم اتخاذ قرار بتأجيل الاجتماع المشترك لوفدي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية وزيارة العمل لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر إجراؤها في 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام”.

وأضاف البيان: “سيتم لاحقا إعلان مواعيد جديدة للزيارة والجلسة المشتركة للوفدين”.

المصدر: وكالات

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