تأجيل زيارة لافروف إلى مينسك بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي

أفادت وزارة الخارجية الروسية بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مينسك، المخطط إجراؤها في 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: “بسبب الوفاة المفاجئة لوزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تم اتخاذ قرار بتأجيل الاجتماع المشترك لوفدي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية وزيارة العمل لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر إجراؤها في 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام”.

وأضاف البيان: “سيتم لاحقا إعلان مواعيد جديدة للزيارة والجلسة المشتركة للوفدين”.

المصدر: وكالات