خلاصة الاستطلاع| خيارات حل الملف الرئاسي اللبناني

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية في لبنان وحل ازمتها المستمرة ، وجاءت النتائج كالتالي:

الحل للازمة السياسية الحالية والانتخابات الرئاسية في لبنان عبر:

حوار لبناني (89%)

تدويل (11%)

عدد المشاركين: 1260

لا بد من حوار لبناني-لبناني للوصول الى التوافق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية بحسب الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع، بينما ترى نسبة قليلة من المشاركين ان التدويل للملف الرئاسي هو الحل ما يعني التدخل الدولي المباشر في الخيارات بمعزل عن ارادة اللبنانيين. وبالتالي هناك ارجحية واضحة للرأي القائل بالحوار بين الافرقاء وعدم طرح مرشح مواجهة او استجلاب وقبول التدخلات التي ادت الى العديد من الازمات في لبنان سابقا.