إقرار صهيوني باختراق أمني لكاميرات المراقبة في القدس المحتلة

كشفت الرقابة العسكرية الصهيونية عن حصولِ اختراقٍ أمني لكاميرات المراقبةِ التابعةِ لجهازٍ أمنيٍ كبير وحساس، من قبلِ مجموعةِ (هاكر) سَربت المشاهدَ للحظةِ التفجيرِ في محطةِ الحافلات في القدس.

ونشرت المجموعةُ التي أَطلقت على نفسَها اسم “عصا موسى” على شبكاتِ التواصلِ الاجتماعي فيلماً جديداً لكاميراتِ الحمايةِ في القدس المحتلة، تَظهَرُ فيه لحظاتُ التفجيرِ الذي وقعَ مؤخراً من كاميراتٍ ثابتةٍ ومتحركةٍ في محطةِ الباص عندَ مدخلِ المدينة. كما أظهرَ التسجيلُ حالةَ هرجٍ ومَرجٍ سادت بينَ جنودِ العدوِ وأجهزتِه الأمنية.

وفيما فتحت المؤسسة الأمنية الصهيونية تحقيقاً شاملاً في قضيةِ اختراقِ الكاميرات، هدَّد القراصنة بنشرِ تسجيلاتٍ أخرى قريباً.