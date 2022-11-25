الرئيس الايراني يثمن فوز منتخب بلاده

أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي “الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم” الجمعة على منتخب ويلز في اطار منافسات مونديال قطر 2022.

وقال رئيسي في بيان تهنئة بهذه المناسبة “لاعبو المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم الدؤوبين والغيارى، اشكركم من صميم القلب وكذلك أشكر المدرب وباقي اعضاء بعثة المنتخب الوطني على سعيكم في هذه المواجهة وإسعاد شعبنا بحلاوة النصر”، معربا عن تمنياته للمنتخب الوطني الايراني مواصلة مشواره في كأس العالم 2022.

يُذكر ان ايران حققت فوزاً ثميناً ومستحقاً على ويلز بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

المصدر: فارس