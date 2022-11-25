الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور محطة الطاقة النووية جنوب أوكرانيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن خبراء من الوكالة سيتوجهون إلى محطة الطاقة النووية جنوب أوكرانيا الأسبوع المقبل.

ووفقاً لبيان الوكالة “في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها سترسل قريبا بعثات إلى محطة تشيرنوبل، وكذلك إلى محطة ريفني ومحطة جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي، بناء على طلب أوكرانيا. وستبدأ مهمة الخبراء في محطة جنوب أوكرانيا الأسبوع المقبل”.

وقال رئيس الوكالة إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكملوا أيضا إقامة لمدة أسبوع في محطة تشيرنوبل، بما في ذلك المنطقة المحظورة، موضحاً أن “الخبراء قدموا توصيات بشأن مراقبة الإشعاع، واستكشفوا إمكانيات التحديث من أجل تحسين أنظمة السلامة النووية للمحطة”.

المصدر: روسيا اليوم