المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال مقلقً وهشا للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 04:20

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال مقلقً وهشا للغاية

منذ 48 mins 21 May، 2024
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