الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: ندعم أوكرانيا ولن نتراجع عن ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2022 - 11:42

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: ندعم أوكرانيا ولن نتراجع عن ذلك

منذ 17 mins 25 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة