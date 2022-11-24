الأحزاب العربية باركت عملية القدس البطولية: المقاومة اقوى من الارهاب والاستيطان

باركت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية “عملية القدس النوعية البطولية”، وشدد الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح في بيان، على ان “العملية المباركة تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه من قطعان المستوطنين بحماية الجنود الصهاينة ومحاولات تقسيمه وتهويده”.

وأضاف:” كما تؤكد، إصرار شعبنا المرابط والمقاوم في الداخل الفلسطيني على حماية القدس والتمسك بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة هذا العدو المجرم المتغطرس”.

ورأى ان عمليتا القدس النوعيتين تهدفان الى توجيه رسالة حاسمة وبعد سقوط أكثر من عشرين إصابة في صفوف العدوه، بأن كل الإجرام والتهويد والاستيطان لن يرهب المقاومين البواسل وسيواجه بالحديد والنار”.

وأشار الى ان “الإرهاب الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني الصامد في ظل صمت من دول التطبيع العربية، وتواطئ دولي مريب، يواجه اليوم إرادة شعبية مقاومة رسمت وترسم طريق التحرير والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وتابع :”ها نحن اليوم نشهد سقوط المنظومة الأمنية والعسكرية أمام ضربات الفدائيين الفلسطينيين. وعلى الفصائل الفلسطينية استثمار هذه الحالة الشعبية وتشكيل إطار منظم وموحد الإرادة والإدارة لتفعيل وتصعيد عمليات المقاومة، ودعم الشباب المجاهد الذي انتفض، وهو يخوض اليوم المعارك والمواجهات في جميع الأراضي الفلسطينية مؤكدا على وحدة ساحات المعركة”.

وختم : “اننا إذ نشيد بالعمليتين البطوليتين، فإننا نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى هؤلاء الأبطال الميامين الذين سطروا هذه الملحمة، وندعو جميع القوى والأحزاب والهيئات والنقابات والمؤتمرات إلى توفير كل ما يلزم من دعم وإمكانيات لمساندتهم في نضالهم، لأنهم يعبرون عن تطلعات أمتنا في مواجهة العدو ويبشروننا بالنصر المبين وتحرير فلسطين كل فلسطين، واستعادة الحقوق والمقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام