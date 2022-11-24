تغطية | شهيدان بينهما أحد قادة “العرين” متأثران بإصابتهما خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

أعلنت وزارة الصحة مساء الاربعاء استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في اقتحامين منفصلين لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وزارة الصحة أن الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الثلاثاء.

وأصيب أبو كشك برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال تصدي الشبان لاقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف، ووصفت جراحه بالحرجة.

والشاب أبو كشك وهو من مخيم عسكر شرقي نابلس، هو الشهيد الثاني خلال المواجهات والاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة نابلس والتي أسفرت عن استشهاد الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاما) وإصابة أكثر من 110 آخرين.

كما أعلنت الوزارة استشهاد محمد أحمد حسن حرز الله (30عاماً) متأثراً بجروح بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس في يوليو الماضي بنابلس. وكان حرز الله يتلقى العلاج بالمستشفى الاستشاري برام الله استشهد متأثرا بجراحه الحرجة.

وصول جثمان الشهيد محمد حرز الله الى مدينة نابلس بعد نقله من المستشفى الاستشاري برام الله

وأصيب حرز الله في الرابع والعشرين من يوليو الماضي خلال اشتباك مسلح لفك الحصار عن مجموعة من المقاومين من مجموعة “عرين الأسود” داخل أحد المنازل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة. واستشهد في تلك الليلة مؤسس “عرين الأسود” محمد العزيزي والمقاوم عبد الرحمن صبح.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 202، بينهم 150 شهيداً في الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيداً في قطاع غزة.

وصول موكب تشييع الشهيد حرز الله إلى دوار الشهداء في نابلس

وعمدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى فض موكب الشهيد محمد حرز الله لحظة وصوله إلى دوار مدينة نابلس.

أجهزة السلطة الأمنية تهاجم موكب شهيد نابلس محمد حرزالله

بالفيديو | وصول موكب استقبال الشهيد محمد حرز الله إلى البلدة القديمة وسط مدينة نابلس برغم قمعه من أجهزة أمن السلطة

“عرين الأسود” تنعى الشهيد حرز الله أحد قادتها الأوائل

ونعت مجموعة عرين الأسود، الأربعاء، الشهيد محمد حرز الله، الذي ارتقى متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أشهر، في مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت عرين الأسود في بيان لها، “فقدت فلسطين وفقدت مدينة نابلس جبل النار وفقدت المقاومة الفلسطينية رجلا استثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقاً”. وأضافت “فقد العرين هذه الليلة أسداً من أسود الله في الميدان سيفاً من سيوف الله في الميدان فقد العرين اليوم أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم الشهيد الأسير الجريح محمد حرز الله “أبو حمدي”، نقف لك جميعاً إجلالًا وإكباراً ونعاهد الله ثم نعاهدك ونعاهد أرواح شهدائنا أن نبقى على دربكم سائرون”.

الشهيد محمد أحمد حسن حرز الله

ونعت العرين أيضًا، الشهيد البطل محمد أبو كشك الذي ارتقى مساء الاربعاء متأثراً بجراحه التي أصيب بها فجر الاربعاء، داعية جماهير شعبنا وكافة مقاتليها وكافة الفصائل للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء يوم الخميس في عرس يليق بهم “فهذا أبا حمدي أخر من بقي حيا من معركة العزيزي وصبح”.

فيديو مؤثر لحظة وصول والد ووالدة الشهيد محمد حرز الله وتوديعه

حماس تنعى شهيدي نابلس: دماؤهم ستشعل ثورة حتى دحر الاحتلال

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدي نابلس اللذين ارتقيا الأربعاء، متأثرين بإصابتهما بنيران الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حماس في بيان لها، ننعى الشهيد المجاهد محمد أحمد حسن حرز الله (30 عامًا)، أحد أبطال عرين الأسود، الذي أصيب في عملية اغتيال الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي.

كما نعت “شهيد فلسطين محمد هشام محمد أبو كشك (22 عامًا)، الذي ارتقى متأثراً بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة نابلس الليلة الماضية”. وأكدت حماس أن تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وارتقاء الشهيد تلو الشهيد سيُشعل ثورة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله.

حداد عام الخميس على أرواح الشهداء الثلاثة أبو كشك وحرز الله وشحادة

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، مساء يوم الأربعاء، الحداد غداً الخميس على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا اليوم، وهم؛ الشهيد محمد حرز الله، و الشهيد محمد ابو كشك، والشهيد الطفل أحمد شحادة.

كما دعت اللجنة، للمشاركة الحاشدة غداً في تشيع جثامين الشهداء الثلاثة. وطالبت كافة أصحاب المحلات التجارية إغلاق محلاتهم أثناء مرور الجثامين.

الشهيد محمد هشام محمد أبو كشك

المصدر: مواقع