المفتي قبلان: الإستقلال يعني أن نحل مشاكلنا بأنفسنا لا أن نستورد الوصفات الدولية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان ان “الإستقلال يعني سيادة دولة وقانون وإغاثة وطن، ويعني أن توحدنا المصلحة الوطنية لإنقاذ المؤسسات الدستورية”.

وقال ان “الإستقلال يعني أن نحل مشاكلنا بأنفسنا لا أن نوردها للخارج أو نستورد الوصفات الدولية، وأن نجتمع معا على طاولة حوار وطني يخرج بإنقاذ المؤسسات الدستورية من أزمة الفراغ”.

واعتبر ان “الإستقلال قرار حر وتنمية وتحرير وشراكة استراتيجية بين الجيش والشعب والمقاومة توازيا مع قرار وطني جامع يوطن حلول أزمات هذا البلد ويمنع لعبة الخارج عن هذا الوطن المستهدف”.

واضاف المفتي قبلان ان “الإستقلال يعني تضحيات ودماء وعطاء وشهداء وبطولات وطنية، يعني ترسيما وثروة بحرية وحدود آمنة وترسانة وطنية، يعني اعتماد الطائف والمؤسسة الدستورية النيابية كطريق إنقاذي من بالوعة الفراغ الرئاسي”.

ودعا الى “اعتماد المجلس النيابي كملاذ مرجعي لإنقاذ المؤسسات الوطنية من الفراغ بعيدا من الإستنجاد بمخالب الخارج”.

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