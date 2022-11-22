الدولة اللبنانية كرمت رجالات الاستقلال

في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال لبنان، كرمت الدولة اللبنانية رجالات الاستقلال ومجموعة من الشخصيات الرسمية الراحلة.

وباسم الدولة اللبنانية وضع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إكليلا من الزهر على تمثال رجل الاستقلال رياض الصلح في وسط بيروت، كذلك وضع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إكليلا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي، في مقابر باب الرمل في طرابلس.

ووضع وزير الاتصالات جوني القرم، إكليلا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الوزير الراحل حميد فرنجيه في إهدن، كما وضع وزير السياحة وليد نصار إكليلا من الزهر على ضريح لأمير مجيد أرسلان في مدينة الشويفات، وعلى ضريح رجل الاستقلال الراحل سليم تقلا في زوق مكايل، ووضع وزير البيئة ناصر ياسين إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس صائب سلام في قصقص.

وفي دير القمر وضع الوزير جورج كلاس اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس كميل شمعون، ووضع وزير المال يوسف خليل إكليلا من الزهر على ضريح رجل الإستقلال عادل عسيران وضريح رشيد بيضون في العاملية في منطقة راس النبع.

كذلك قام وزير الصناعة جورج بوشيكيان بوضع إكليل عند تمثال بيار الجميل في بكفيا، ووضع وزير الداخلية إكليلا على ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري في وسط بيروت.