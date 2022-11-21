حول السعر الرسمي للدولار وتمويل الفيول وامور اخرى: تصريحات لحاكم مصرف لبنان

في جديد حاكمِ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة فقد أكَّد أنَّ “المصرفَ المركزيَ سيبدأ بالعملِ بسعرِ الـ15000 ليرةٍ كسعر رسمي للدولارِ ابتداءً من أولِ شباطَ 2023 .

واشارَ سلامة في حديثٍ تلفزيوني الى دخولِ لبنانَ مرحلةَ توحيدِ أسعارِ الصرفِ وهذا ما بدأَ بالدولارِ الجمركي.

وحولَ ما إذا كان هذا الإجراءُ سيؤدي الى انهيارِ سعرِ الصرف، قال سلامة: إنَ السوقَ هو الذي يحددُ حسَبَ العرضِ والطلب، ولكنَ مصرفَ لبنانَ سيكونُ بالمرصاد, وبإمكانِه لمَّ كلِّ الليراتِ عندما يقررُ، ويمكنُه وضعُ مليارِ دولارٍ لتجفيفِ السوقِ من الليرات.

وعن تمويلِ زياداتِ رواتبِ موظفي القطاعِ العامّ ثلاثةَ اضعاف، لفتَ سلامة إلى أنَ المركزيَ طورَ طرُقَهُ من خلالِ تعاطيهِ معَ السوقِ من خلالِ صيرفة وغيرِ اساليب لتأمينِ الدولارات ، وانَ لديه خطةً لتأمينِ زيادةِ الرواتب ، وبالمرحلةِ الأولى سيضخُ دولاراتٍ وبعدَها سيجدُ الطرقَ لتأمينِ الدولاراتِ البديلة.

وأكّد سلامة أنه “لن يموّلَ شراءَ الفيول للكهرباء من احتياطاتِ المصرفِ المركزي ، وأنَ الحكومةَ تدرسُ إمكانيةَ فتحِ اعتماداتٍ معَ تسديدٍ لاحقٍ بعدَ ستةِ اشهر ، وستتفقُ معَ المركزي على كيفيةِ تأمينِ الدعمِ لهذه الاعتمادات.