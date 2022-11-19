شولتس: لا لحرب بين روسيا والناتو

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه “لا ينبغي السماح بأن يتحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف “الناتو””. وقال شولتس، في مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في فريدريشهافي بألمانيا، إن “الحرب عادت إلى أوروبا ويخشاها الكثيرون”.

وأشار إلى أن برلين قررت مساعدة أوكرانيا “في الدفاع عن سيادتها وإرسال أسلحة إليها”، مضيفاً “من المهم التأكد من ألا يؤدي هذا التصعيد إلى حرب، لذلك من المهم أن نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو وعلى مستوى مجموعة السبع”.

المصدر: روسيا اليوم