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November 19 2022 - 11:46

بالفيديو | بحرية الاحتلال تنفذ مناورة بالذخيرة الحية في بحر شمال قطاع غزة

منذ 39 mins 19 November، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

نفذت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، مناورة بالذخيرة الحية في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية، أن بحرية الاحتلال نفذت قبل قليل مناورة بالذخيرة الحية في عرض بحر شمال قطاع غزة تخللها إطلاق نار وقذائف صوب مجسمات.

وأوضحت المصادر، أنه خلال المناورة تم تفجير مجسم لقارب في بحر شمالي قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر شهود عيان أنه منذ ساعات الفجر الأولى شهد بحر قطاع غزة أصوات انفجارات ضخمة ناتجة عن إطلاق زوارق الاحتلال لقذائفها تجاه أهداف في عرض البحر.

المصدر: فلسطين اليوم

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