الإمام الخامنئي يستقبل حشدا من أهالي أصفهان

استقبل الإمام السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت حشدا من أهالي أصفهان في حسينية الإمام الخميني (قده).

والتقى حشد من أهالي محافظة أصفهان اليوم السبت بالإمام الخامنئي في حسينية الإمام الخميني (قده) بطهران، ذلك بمناسبة تكريم ذكرى يوم “الملحمة والتضحية” في أصفهان (ملحمة 25 آبان) المصادف 16 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1982، حين شيعت أصفهان 370 من القوات العسكرية الذين استشهدوا خلال “عملية محرم” خلال الحرب المفروضة على إيران من جانب نظام صدام.

ويطلق الإيرانيون على هذا اليوم اسم “يوم الملحمة والتضحية” في أصفهان.

المصدر: وكالة ارنا