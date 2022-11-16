حركة حماس: تهديدات الاحتلال لغزة بعد تصاعد العمليات بالضفة لا قيمة لها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، سهيل الهندي، أنّ التهديدات “الإسرائيلية” حول مواجهة عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، بردٍ عسكري في قطاع غزة؛ لا تؤثر على المقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أنها “مع ذلك ترقب هذه التهديدات بجدية”.

وكانت القناة 12 العبرية، قد أفادت نقلا عن مسؤول أمني أمس الثلاثاء، بأن المنظومة الأمنية “الإسرائيلية” تدرس تغيير سياستها تجاه غزة وعدم فصل “تحريض” حماس عما يحدث في الضفة، وأنها تحمّل الفصائل بغزة مسؤولية “التحريض” على العمليات في الضفة وتمويلها.

وشدد الهندي في تصريح خاص بوكالة “شهاب” للأنباء، اليوم الأربعاء على أنّ “المقاومة الفلسطينية لديها جهوزية وإعداد كبير جدًا لمواجهة الاحتلال مهما كانت النتائج”، مشيرًا إلى أن معركة “سيف القدس” عام 2021 كانت رسالة واضحة للاحتلال بأننا “لن نسلّم ولن نرفع الراية، ولن نتأثر بالحكومات اليمينية الفاشية، بل سنواصل الإعداد بكل ما أوتينا من قوة”.

ووصف التهديدات بأنها كلام سراب لا قيمة له، مؤكدًا أن المقاومة على استعداد لمواجهة الاحتلال، وأنه سيرى منها ومن كتائب القسام بالتحديد؛ ما يذله.

وأضاف الهندي أنّ “المقاومة استطاعت أن تلقن هذا العدو دروسًا قاسية، خاصًة في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، فكانت رسالتها نار وشرار عليه”.

وتابع إن “ما يحدث في الضفة الغربية من تشكيلات عسكرية جديدة بمخيمات نابلس وبلاطة وجنين، يثبت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك السلاح وأن نسمح للاحتلال بمواصلة استباحة مقدساتنا”.

وجدد تأكيده على أن المقاومة الفلسطينية على استعداد تام لمواجهة الاحتلال مهما كانت النتائج.

المصدر: وكالة شهاب