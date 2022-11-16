النائب ينال صلح: هذا نموذج لشباب محافظة بعلبك الهرمل وما يملكون من كفاءات

هنأ عضو لجنة التكنولوجية النيابية عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ينال صلح “ابن بلدة بريتال المقاومة، ابن بلدة بريتال المحرومة المهندس اللبناني الشاب علي الهادي طليس الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو في عمر الـ 19 فقط وذلك بعد نيله 3 شهادات سجلت في غينيس، كونه أصغر مهندس في العالم وأصغر دكتور محاضر في جامعة، وأصغر مخترع ينال براءة اختراع عن مشروع متكامل نظريا وعمليا”.

واعتبر صلح الاربعاء أن “طليس نموذج لشباب محافظة بعلبك الهرمل بشكل خاص، وشباب لبنان بشكل عام، والذين يملكون كل الكفاءات المطلوبة ليكونوا بين الأوائل في العالم متحدين كل الظروف التي يعيشها وطننا”، وطالب “الدولة اللبنانية بأن تولي الاهتمام المطلوب للشباب المتميز الذين هم ثروة لبنان الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام