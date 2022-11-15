انفجارات تهز عددا من المدن الأوكرانية تؤدي لانقطاع واسع للتيار الكهربائي

أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن مدينتي لفوف الأوكرانية في الغرب وخاركوف في الشرق، والعاصمة كييف، وعدد كبير من المدن يتعرض للقصف وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد.

وقال رئيس بلدية لفوف أندريه سادوفي: “هناك انفجارات عنيفة في لفوف، على السكان البقاء في الملاجئ”، وأكد أن جزءا كبيرا من المدينة انقطعت عنه كهرباء بعد الغارات على المدينة.

وقال رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريكوف، إن هناك “هجوما صاروخيا” على المدينة، استهدف المنطقة الصناعية بالمدينة، وتحديدا منشأة بنية تحتية مهمة، ما أدى لقطع إمدادات الطاقة.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، “في جيتومير وخاركوف وكييف، انقطع التيار الكهربائي في مناطق كثير في بعض مناطق المدن، على أثر القصف”.

كما أشارت الصحافة الأوكرانية، إلى قصف على العاصمة كييف استهدف منشآت حيوية، وأن حركة القطارات في مترو الأنفاق قد توقفت عن العمل.

وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، عن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد إنذار حالات الطوارئ.

وقالت الشركة في بيان: “انقطاع تيار كهربائي طارئ يحدث في كييف. جداول الفصل الطارئ التي تم نشرها سابقا غير نشطة الآن”.

ونشرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية مقاطع فيديو تظهر عدة انفجارات في كييف وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق المدينة.

المصدر: روسيا اليوم