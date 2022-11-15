مدفيديف: على الأمم المتحدة أن تتبنى قرارا بشأن التعويض الكامل للدول المتضررة من الولايات المتحدة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه يجب على الأمم المتحدة أن تتبنى قرارا بشأن التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بالدول من طرف الولايات المتحدة.

وعلق مدفيديف على تصويت الأمم المتحدة على الحاجة إلى إنشاء آلية روسية لتعويض أوكرانيا عن الخسائر.

وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان وضع أساس قانوني لسرقة الأصول الروسية في دول أخرى التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

وذكر في منشور على قناته في التلغرام: “أنه اُعتمد قرار غير ملزم بشأن تعويض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا”.

وأشار إلى نفس التوصية بشأن التعويض الكامل من الولايات المتحدة عن الأضرار التي لحقت بكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا والعديد من الضحايا الآخرين من الأمريكيين وحلف الناتو.

وتابع مدفيديف: “يبدو الأمر وكأنه بداية معاناة الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الدولية الرئيسية للمصالحة”.

وخلص مدفيديف إلى أنه “ستكون النهاية مؤلمة للمجتمع الدولي بأسره وسنعيش بدون مثل هذه المنظمة”.

واعتمد المشاركون في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا بشأن إنشاء سجل دولي للأضرار التي يزعم أن روسيا تسببت فيها لأوكرانيا، وبالإضافة إلى الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء آلية للتعويض عن الخسائر وصوتت 94 دولة لصالح الوثيقة، وصوت 14 ضدها، وامتنع 73 عن التصويت.

المصدر: وكالات