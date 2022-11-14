فنلندا: لا تفصلنا مسافة كبيرة عن التوصل الى اتفاق مع ايران

اعتبر وزير الخارجية الفنلندي “بيكا هاويستو” ان قضية المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي لها تاريخ طويل ولا توجد مسافة كبيرة تفصلنا عن التوصل الى اتفاق حول اعادة الالتزام بالاتفاق النووي.

واضاف وزير الخارجية الفنلندي الذي كان يتحدث قبيل انطلاق اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم الاثنين ان قضية الاتفاق النووي منفصلة عن الاحداث الاخيرة وادعاءات الشراكة العسكرية الروسية الايرانية.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفنلندي في وقت يصرح فيه معظم المسؤولين الاميركيين والاوروبيين بان الاتفاق مع ايران في المفاوضات اصبح بعيد المنال في محاولة لممارسة المزيد من الضغط على ايران من اجل انتزاع نقاط.

المصدر: وكالة فارس