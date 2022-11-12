وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2022 - 12:00

وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

منذ 6 mins 12 November، 2022
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