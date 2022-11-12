مع الحدث | رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان: هناك احجام واسع عن المشاركة في الانتخابات

وسط مقاطعة شعبية واسعة، انطلقت في البحرين، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية، لاختيار مجلس نيابي جديد، ومجالس بلدية، وسط اجراءات أمنية مشدّدة.

رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش أكد في مداخلة مع برنامج مع الحدث على قناة المنار أن هناك احجاما واسعا عن المشاركة في الانتخابات وخاصة في مناطق المعارضة.

ولفت درويش إلى أن النظام في البحرين يسعى للاستفادة من الانتخابات لتكريس واقع الاستبداد والذهاب بعيدا في التطبيع مع العدو.

وأكد أن الانتخابات قائمة على نظام انتخابي غير عادل ودوائر مقسمة ومفصلة بطريقة طائفية لتتحكم فيها السلطة. وشدد على الانتخابات تفتقد الى أي شفافية في مراقبة الانتخابات.

المصدر: موقع المنار