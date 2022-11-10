الابيض: توفير المياه السليمة يشكل الحجر الأساس بمواجهة الكوليرا

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض ستمئة ألف جرعة لقاح كوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك في مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا حيث سيتم حفظ اللقاحات في برادات تخزين مخصصة للقاحات تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح يوم السبت المقبل والتي ستستمر ثلاثة أسابيع.

وقد أبدى الوزير الأبيض إرتياحه “لكون الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة مع شركائها للحد من إنتشار وباء الكوليرا بدأت تؤتي ثمارها”، لافتا إلى أن “الجرعات التي تم تسلمها ستساعد على وقف الإنتشار الذي يسجل في المناطق الأكثر عرضة سواء في الشمال أم البقاع”.

وشدد الابيض على “ضرورة تأمين المياه النظيفة في محطات الضخ ومحطات تكرير مياه الصرف الصحي لأن توفير المياه السليمة يشكل الحجر الأساس في مواجهة وباء الكوليرا”، وأشار إلى أن “وزارة الصحة العامة كانت قد استهلت خطة المواجهة بالتنسيق مع شركائها ووزارة الطاقة والمياه في هذا المجال، كما عملت الوزارة على تجهيز المؤسسات الإستشفائية وتوسعة خدماتها في المناطق التي تشهد إصابات بالوباء إضافة إلى إنشاء المستشفيات الميدانية التي تلعب دورًا مهمًا في استعادة السيطرة على الوباء”، وتابع “بعد كل الجهود التي بذلت بهدف احتواء الوباء يجب عدم التراخي خصوصًا أن استمرار تلوث المياه يشكل تهديدا كبيرا لإمكان توسع الإنتشار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام